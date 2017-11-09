Son dakika! Suudi Arabistan: "Vatandaşlarımız o ülkeyi terk etsin"

Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan Lübnan'daki vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu. El Arabiya ise Suudi vatandaşlarının herhangi bir ülkeden Lübnan'a seyahat etmemeleri yönünde uyarı yapıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri olayın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen hâlâ ülkesine dönmedi. Hariri, ülkesinde hayatına yönelik tehdit hissettiğini ifade etmiş, İran ve Hizbullah'ı suçlayarak istifasını duyurmuştu.

Suudi Arabistan cephesinden yapılan açıklamada ise Hizbullah ve İran'ın faaliyetleri nedeniyle Lübnan'ın 'Suudi Arabistan'a savaş açan' bir ülke olarak sayılabileceği belirtilmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KRİZ SÜRÜYOR: KRİTİK ATAMALAR

Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman, yayınladığı kararnameyle 56 hâkim atadı veya terfi ettirdi. SPA'da yer alan haberde, 26 hâkim terfi ettirilirken, 30 yeni hâkimin de Kral Selman tarafından yayınlanan kararnameyle göreve başlamasına karar verildi.

208 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hâkimlerle söz konusu operasyon dalgası arasında bir bağ olup olmadığına ilişkin bir açıklama ise yapılmadı. Öte yandan, Suudi yönetimi yolsuzluk operasyonlarında sorgulanmak üzere 208 kişinin sorgulandığını açıkladı. 208 kişiden 7'sini ise serbest bırakıldığı açıklandı.

İçlerinde prensler, bakanlar, eski bakanlar ve işadamlarının da bulunduğu onlarca kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonlarıyla çalkalanan ülkede şimdi de yeni hâkimler konuşuluyor.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, 26 hâkim terfi ettirilirken, 30 yeni hakimin de Kral Selman tarafından yayınlanan kararnameyle göreve başlamasına karar verildi.