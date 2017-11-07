Son dakika... Suudi Arabistan, gözaltına alınan kişilerin hesaplarını dondurdu

Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele komitesinin aralarında 11 prensin ve bakanların da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alması sonrasında, Suudi bankaların en az 1200 hesabı dondurduğu bildirildi.

Reuters'ın bankacı ve hukukçulara dayandırdığı haberine göre bu sayı giderek artıyor. Hesabı dondurulanlar arasında farklı sektörlerden halka açık olan ve olmayan şirketlerin de bulunduğu bildirildi. Hesabı dondurulacakların listesinin Merkez Bankası tarafından sürekli güncellendiği aktarıldı.

Haberde yolsuzlukla mücadele komitesi tarafından gözaltına alınan üst düzey yöneticilerin şirketlerinin hisselerinin borsada büyük değer kaybına uğradığı da belirtildi.

Diğer yandan Reuters ,Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın bakanlarına, soruşturma açılan kişilere tam ya da kısmi olarak ait olan şirketlerin faaliyetlerinin yolsuzluk soruşturmasından etkilenmemesi yönünde talimat verdiğini bildirdi.

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