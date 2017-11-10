Son dakika! "Suudi Arabistan bize ve Lübnan'a savaş açtı"

Nasrallah, uluslararası haber ajansları tarafından son dakika olarak duyurulan açıklamasında, Suudi Arabistan'ın Lübnan'da kendi görüşüne sahip bir başbakanın göreve gelmesi için zorladığını söyledi.

Hizbullah lideri, Hariri'nin istifasının Suudi Arabistan'ın Lübnan'a eşi benzeri görülmemiş bir müdahalesini olduğunu aktardı. Suudi Arabistan'ın İsrail'in Lübnan'a saldırmasına yönelik faaliyet gösterdiğini söyleyen Nasrallah, Lübnan ile İsrail savaşını düşük bir ihtimal olarak değerlendirdi.

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