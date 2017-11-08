Son dakika... Suudi Arabistan açıkladı! Yeni tutuklama dalgası...

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir tutuklama dalgası başladı. Resmi bir yetkiliye dayandırılan haberde politika ve iş dünyasına yakın kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Son gözaltıların 2011'de ölen Savunma Bakanı Prens Sultan bin Abdulaziz ile ve ailesi ile yakın bağlantısı olan kişiler olduğu ifade edildi. Diğerlerinin ise daha düşük düzeyde devlet görevlileri olduğu bildirildi.

"ENDİŞELERİ HAFİFLETMEYE ÇALIŞIYOR"

Ancak bazı Batılı yetkililer, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan ülkede yaşananlardan rahatsızlık duyuyor. Suudi Arabistan borsası Çarşamba günü yolsuzlukla mücadelenin ekonomik etkisi hakkındaki endişeler nedeniyle düşmeye devam etti. Soruşturmada gözaltına alınanların şirketleriyle ilgili hissedeler düşüş yaşadı. Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve Suudi merkez bankası soruşturma ile ilgili endişeleri hafifletmeye çalışıyor.

Suudi Merkez Bankası yolsuzluk operasyonunda bazı iş adamları ve siyasilerin banka hesapları dondurulurken, ulusal ve çokuluslu şirketlere ilişkin istikrarın bozulmaması gerektiğini ifade etti. Tasfiye sonucunda dondurulan yurt içi banka hesaplarının sayısı ise 1.700’in üstüne çıktı.

Cumartesi gecesi gerçekleşen ilk operasyonda 11 prens 4 bakan ve onlarca iş adamı tutuklanarak Riyad'da bulunan otele götürülmüştü.

Pazartesi günü açıklama yapan Suudi Arabistan Başsavcılığı, ilk dalganın şüphelilerin kaçma ihtimali nedeniyle gizli tutulduğunu ifade etmişti.

BAŞSAVCILIK 'SADECE BAŞLANGIÇ' DEMİŞTİ

Suudi Arabistan Başsavcısı, Kraliyet Ailesi'nden onlarca ismin, bakanın ve işadamının gözaltına alındığı operasyonları, yolsuzlukla mücadelede "sadece bir başlangıç" diye tanımlamıştı.

Gözaltına alınanlar arasında sık sık Bodrum'u ziyaret eden, 17 milyar dolarlık servetiyle dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Prens El Velid bin Tallal da bulunuyordu.

Gözaltına alınanlar Ritz Carlton'ın Riyad'daki otelinde tutuluyor. Otelin içinden çekildiği iddia edilen bu fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı.

ABD'DEN "ADİL VE ŞEFFAF" OLUN ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suudi Arabistan'da çok sayıda prens, bakan ve üst düzey devlet yetkilisini içeren gözaltı dalgasının "adil ve şeffaf" olması gerektiğini söyledi. Sözcü Nauert, Suudi Arabistan'da aralarında prensler, bakan, bakan yardımcıları, eski bakanlar ve iş adamlarının olduğu onlarca kişinin "yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla" gözaltına alınmasına ilişkin günlük basın toplantısında açıklama yaptı.

Nauert, "Suudi yetkilileri, yolsuzluk yaptığını düşündükleri yetkililere ilişkin yürüttükleri soruşturmaları devam ettirmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bu süreci adil ve şeffaf bir şekilde yürütmelerini umut ediyoruz." dedi. Suudi Arabistanlı yetkililerle "yakın ilişki" içinde olduğunu belirten Nauert, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilime ilişkin de açıklama yaptı.

Nauert, "Gelişmeleri çok yakından ve dikkatlice takip ediyoruz. Suudi Arabistan'la uzun zamana dayanan bir ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da çok sayıda prens, bakan ve üst düzey devlet yetkilisini içeren gözaltı dalgası ülke tarihinde bir ilk olarak değerlendirilirken, dünya kamuoyunda da şok etkisi yaratmıştı.

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