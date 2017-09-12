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    Suriyeli çocukları İstanbul'da dilendiren çete çökertildi

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 14:28 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 14:39

    Suriyeli ailelerden iddiaya göre bin TL’ye kiraladıkları çocukları İstanbul’a getirerek dilendiren çete çökertildi.

    Yapılan operasyonda Suriyeli 12 çete üyesi yakalanırken, çete üyelerinin çocukları dilendirerek kazandıkları paralarla verdikleri pozlar ve dilenci çocukların metrobüs duraklarından toplanma anları kameralara yansıdı.

    Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte dilendirilen çocukların para karşılığında kiralanarak İstanbul’a getirildiği yönünde ihbar almış, yapılan operasyon sonrası çete üyeleri kıskıvrak yakalanmıştı. Çeteye yönelik operasyonlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Çete üyelerinin, çocukları dilendirerek elde ettikleri paralarla fotoğraf çektirdiği belirlendi. Ayrıca bazı çete üyelerinin sosyal medya hesabından silahlı poz verdikleri ortaya çıktı.

    Suriyeli çocukları İstanbulda dilendiren çete çökertildi

    Öte yandan, Çocuk Polisi ve zabıta ekiplerinin metrobüste dilenen çocukları kurtarmak için yaptıkları operasyon da kameralarca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ekipler metrobüs durağındaki çocukları zabıtalarla birlikte yakalıyor. Bazı çocukların ise kaçtığı görülüyor.

    Etiketler: Suriye , HALEP , Türkiye
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