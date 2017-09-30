Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Son dakika... Suriyeli aktivist anne ve kızını öldüren zanlı yakalandı

    Son dakika... Suriyeli aktivist anne ve kızını öldüren zanlı yakalandı

    Çetin AYDIN
    30.09.2017 - 11:41 | Son Güncelleme:

    Üsküdar'daki evlerinde öldürülen Suriye'nin önde gelen muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat'ın katil zanlısı oldukları belirlenen akrabaları Ahmet Barakat Bursa'da yakalandı.

    Üsküdar’da, boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat’ın katil zanlısı Ahmet Barakat, İstanbul Son dakika... Suriyeli aktivist anne ve kızını öldüren zanlı yakalandıAsayiş Şube Cinayet Büro ekipleri tarafından kamera görüntülerinden yola çıkılarak Bursa’da yakalandı. Anne kızın akrabası olduğu bildirilen Ahmet Barakat’ın evinde polis arama yapıyor.

    BOĞAZLARINDAN BIÇAKLANMIŞLARDI

    Üsküdar bir hafta önce meydana gelen olayda Orouba Barakat ile kızı Halla Barakat evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Boğazlarından büyük bir bıçakla öldürülen anne kızın cesetleri salonda yan yana yatırılmış üzerine deterjan benzeri bir toz döküldükten sonra battaniyeyle örtülmüş olarak bulunmuştu.

    KAMERADAKİ ŞÜPHELİ KİŞİ ÇIKTI

    Asayiş Şube Müdürlüğü dedektifleri olaydan sonra başlattıkları çalışmada olay yerinde güvenlik kamerası bulunmaması üzerine çevre sokaklarda bulunan kamera görüntülerini incelemeye aldı. Cinayetin işlendiği belirlenen saatin ardından bölgeden hızla uzaklaşan bir şüpheli kişi tespit edildi. Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü incelenerek şüpheli şahıs Otogara kadar takip edildi.

    Son dakika... Suriyeli aktivist anne ve kızını öldüren zanlı yakalandı

    BURSA'DA 3 GÜN SÜREN OPERASYON YAPILDI

    Polis yaptığı incelemede bu kişinin Bursa'ya gittiğini tespit etti. Bunun üzerine soruşturma bu yöne kaydırıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 gün boyunca Bursa'da eşkalini belirlendikleri kişiyi yakalamak için çok sayıda yere baskın yaptı. Sonunda evi tespit edilen şüpheli Ahmet Barakat, bu sabah saatlerinde yapılan baskında gözaltına alındı. Şu ana kadar yapılan incelemede olayda kullanılan bıçağın bulunmadığı öğrenildi.

    CİNAYETİN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

    Öldürülen Orouba Barakat ve Halla Barakat'ın uzaktan akrabası olduğu öğrenilen şüphelinin İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanacağı öğrenildi. Sorgusunun ardından cinayetin sebebinin belli olacağı belirtildi.

    BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN GELMİŞTİ

    Orouba Barakat, işkence gören rejim muhalifleri ile röportaj yapmış, belgeseller çekerek dünya kamuoyuna duyurmuştu. Suriye'de iç savaşın ardından İngiltere'ye giden Orouba Barakat, bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadıktan sonra İstanbul'a gelmişti.   

    AKRABALARI ABD'DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    Korkunç cinayeti dünyaya Orouba Barakat’ın kız kardeşi Shaaza Barakat duyurmuştu. Shaaza Barakat’ın Mavi Marmara yolcularından olduğu öğrenilirken, Şubat 2015’te Amerika’da katledilen 3 Suriye’linin de Barakat’ın akrabalarından olması dikkat çekti. Shaaza Barakat’ın yeğeni olan Deah Barakat, eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve eşinin kız kardeşi Razan Muhammed Ebu Salha, ABD’de 2015 şubatında silahlı saldırı sonucu katledilmişti. Shaaza Barakat, sosyal medyadan “Bıçaklamışlar... 40 seneden beri suçluları bulur, gazetelere manşet yapar, onları ifş a ederdi. Şimdi o ve kızı Halla’nın ismi manşetlerde... Bunu yapanlar, zulüm sizi bulacak” diyerek duyurmuştu.

    Son dakika... Suriyeli aktivist anne ve kızını öldüren zanlı yakalandı

    Son dakika... Suriyeli aktivist anne ve kızını öldüren zanlı yakalandı Ahmet Barakat

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: Bursa , Suriyeli , Cinayet , son dakika , katil , zanlı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri