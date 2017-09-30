Son dakika... Suriyeli aktivist anne ve kızını öldüren zanlı yakalandı

Üsküdar’da, boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat’ın katil zanlısı Ahmet Barakat, İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri tarafından kamera görüntülerinden yola çıkılarak Bursa’da yakalandı. Anne kızın akrabası olduğu bildirilen Ahmet Barakat’ın evinde polis arama yapıyor.

BOĞAZLARINDAN BIÇAKLANMIŞLARDI

Üsküdar bir hafta önce meydana gelen olayda Orouba Barakat ile kızı Halla Barakat evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Boğazlarından büyük bir bıçakla öldürülen anne kızın cesetleri salonda yan yana yatırılmış üzerine deterjan benzeri bir toz döküldükten sonra battaniyeyle örtülmüş olarak bulunmuştu.

KAMERADAKİ ŞÜPHELİ KİŞİ ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü dedektifleri olaydan sonra başlattıkları çalışmada olay yerinde güvenlik kamerası bulunmaması üzerine çevre sokaklarda bulunan kamera görüntülerini incelemeye aldı. Cinayetin işlendiği belirlenen saatin ardından bölgeden hızla uzaklaşan bir şüpheli kişi tespit edildi. Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü incelenerek şüpheli şahıs Otogara kadar takip edildi.

BURSA'DA 3 GÜN SÜREN OPERASYON YAPILDI

Polis yaptığı incelemede bu kişinin Bursa'ya gittiğini tespit etti. Bunun üzerine soruşturma bu yöne kaydırıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 gün boyunca Bursa'da eşkalini belirlendikleri kişiyi yakalamak için çok sayıda yere baskın yaptı. Sonunda evi tespit edilen şüpheli Ahmet Barakat, bu sabah saatlerinde yapılan baskında gözaltına alındı. Şu ana kadar yapılan incelemede olayda kullanılan bıçağın bulunmadığı öğrenildi.

CİNAYETİN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Öldürülen Orouba Barakat ve Halla Barakat'ın uzaktan akrabası olduğu öğrenilen şüphelinin İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanacağı öğrenildi. Sorgusunun ardından cinayetin sebebinin belli olacağı belirtildi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN GELMİŞTİ

Orouba Barakat, işkence gören rejim muhalifleri ile röportaj yapmış, belgeseller çekerek dünya kamuoyuna duyurmuştu. Suriye'de iç savaşın ardından İngiltere'ye giden Orouba Barakat, bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadıktan sonra İstanbul'a gelmişti.

AKRABALARI ABD'DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Korkunç cinayeti dünyaya Orouba Barakat’ın kız kardeşi Shaaza Barakat duyurmuştu. Shaaza Barakat’ın Mavi Marmara yolcularından olduğu öğrenilirken, Şubat 2015’te Amerika’da katledilen 3 Suriye’linin de Barakat’ın akrabalarından olması dikkat çekti. Shaaza Barakat’ın yeğeni olan Deah Barakat, eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve eşinin kız kardeşi Razan Muhammed Ebu Salha, ABD’de 2015 şubatında silahlı saldırı sonucu katledilmişti. Shaaza Barakat, sosyal medyadan “Bıçaklamışlar... 40 seneden beri suçluları bulur, gazetelere manşet yapar, onları ifş a ederdi. Şimdi o ve kızı Halla’nın ismi manşetlerde... Bunu yapanlar, zulüm sizi bulacak” diyerek duyurmuştu.

Ahmet Barakat

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