Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Son dakika... Suriye "Türk ve ABD askeri çekilsin" dedi

    Son dakika... Suriye "Türk ve ABD askeri çekilsin" dedi

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 15:13 | Son Güncelleme:

    Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türk ve Amerikan askerlerinin Suriye'deki mevcudiyetinin açık bir saldırganlık olduğunu iddia ederek, ülkedeki askerlerin geri çekilmesini talep etti.

    Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, "Yabancı askerlerin derhal ve şartsız olarak bölgemizden çekilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı. 

    Caferi, Türk ve ABD askerlerinin bölgedeki mevcudiyetinin açık bir saldırganlık olduğu ifadesini kullanırken, ABD'nin bölgede askerlerini tutma ısrarına karşı olduklarını vurguladı. 

    Caferi, Suriye ve halkına yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi haricinde uygulanmasıyla tamamen kanunsuz ve gayrı meşru olduğuna dikkat çekerken, bunların Suriye halkının yaşamını ciddi anlamda olumsuz etkilediğini de belirtti.

    Son dakika... Suriye Türk ve ABD askeri çekilsin dedi

    RUSYA: ABD'NİN SURİYE'DE KALMASININ BİR GEREKÇESİ KALMADI

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının hiçbir gerekçesi kalmadığını ve Washington'ın Suriye'de asker bulundurmak için saydığı gerekçelerin dayanaksız olduğunu söylemişti. 

    Rusya: ABD askerlerinin Suriyede işi kalmadıRusya: ABD askerlerinin Suriye'de işi kalmadı

    Astana'da sekizinci turu başlayan Suriye barış görüşmelerinin ilk gününde konuşan Lavretyev, "Amerikalıların askeri varlıklarının devamını gerekçelendirmek için dile getirecekleri hiçbir neden, bahane olmaktan öteye gidemeyecektir. Varlıklarının sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

    "SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ 29-30 OCAK'TA"

    Öte yandan, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacağını duyurdu.  Asya ve Afrika Dairesi Başkanı Aidarbek Tumatov, basın mensuplarının kongrenin ne zaman yapılacağı yönündeki sorusuna: "29-30 Ocak'ta" yanıtını verdi.

     

    Son dakika... Suriye Türk ve ABD askeri çekilsin dedi

    SON 24 SAATTE NE OLDU?

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri