Son dakika... Suriye "Türk ve ABD askeri çekilsin" dedi

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, "Yabancı askerlerin derhal ve şartsız olarak bölgemizden çekilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Caferi, Türk ve ABD askerlerinin bölgedeki mevcudiyetinin açık bir saldırganlık olduğu ifadesini kullanırken, ABD'nin bölgede askerlerini tutma ısrarına karşı olduklarını vurguladı.

Caferi, Suriye ve halkına yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi haricinde uygulanmasıyla tamamen kanunsuz ve gayrı meşru olduğuna dikkat çekerken, bunların Suriye halkının yaşamını ciddi anlamda olumsuz etkilediğini de belirtti.

RUSYA: ABD'NİN SURİYE'DE KALMASININ BİR GEREKÇESİ KALMADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının hiçbir gerekçesi kalmadığını ve Washington'ın Suriye'de asker bulundurmak için saydığı gerekçelerin dayanaksız olduğunu söylemişti.

Astana'da sekizinci turu başlayan Suriye barış görüşmelerinin ilk gününde konuşan Lavretyev, "Amerikalıların askeri varlıklarının devamını gerekçelendirmek için dile getirecekleri hiçbir neden, bahane olmaktan öteye gidemeyecektir. Varlıklarının sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ 29-30 OCAK'TA"

Öte yandan, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacağını duyurdu. Asya ve Afrika Dairesi Başkanı Aidarbek Tumatov, basın mensuplarının kongrenin ne zaman yapılacağı yönündeki sorusuna: "29-30 Ocak'ta" yanıtını verdi.

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