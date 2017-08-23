Son dakika: Suriye sınırında patlama, Türk mühendis öldü

Olay, bugün merkeze bağlı Demirışık Köyü yakınlarındaki Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Türkiye- Suriye sınırında meydana geldi. Sınırda örülen modüler duvar çalışmalarında görevli mühendis Mehmet Akcan, plakası öğrenilemeyen araçla sınır hattında ilerlerken türü henüz belirsiz patlayıcı infilak etti. Patlamada araçta hasar meydana gelirken mühendis Mehmet Akcan yaşamını yitirdi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu ancak Gaziantep’te oturduğu belirtilen Mehmet Akcannın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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