MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Son dakika: Suriye sınırında patlama, Türk mühendis öldü

    Son dakika: Suriye sınırında patlama, Türk mühendis öldü

    DHA
    23 Ağustos 2017 - 23:19Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 23:29

    KİLİS’te, Suriye sınırında modüler duvar inşasında görevli mühendis 30 yaşındaki Mehmet Akcan, otomobille giderken patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

    Olay, bugün merkeze bağlı Demirışık Köyü yakınlarındaki Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Türkiye- Suriye sınırında meydana geldi. Sınırda örülen modüler duvar çalışmalarında görevli mühendis Mehmet Akcan, plakası öğrenilemeyen araçla sınır hattında ilerlerken türü henüz belirsiz patlayıcı infilak etti. Patlamada araçta hasar meydana gelirken mühendis Mehmet Akcan yaşamını yitirdi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu ancak Gaziantep’te oturduğu belirtilen Mehmet Akcannın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna konuldu.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: suriye , sınır , mühendis
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri