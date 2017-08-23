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    Son dakika: Rusya’nın Sudan Büyükelçisi evinde ölü bulundu

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    23 Ağustos 2017 - 22:58Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 23:52

    Rusya’nın Sudan’daki Büyükelçisi Mirgayas Şirinski evinde ölü bulundu. Elçinin ani ölümünü doğrulayan Rus Dışişleri Bakanlığı, “Hartum’daki elçiliğimizde görevli diplomatlarımızdan hadise hakkında rapor bekliyoruz. Gelir gelmez yeni açıklama yapacağız” dendi.

    Sudan başkenti Hartum’da Rus Büyükelçisinin ölüm haberini ilk önce Al Cezire televizyon kanalı duyurdu. Aradan birkaç saat geçtikten sonra resmi açıklama yayınlayan Rus Dışişleri Bakanlığı “Büyük üzüntüyle Hartum’daki Büyükelçimiz Mirgayas Şirinski’nin hayatını kaybettiğini duyuruyoruz. Bu ülkede görevli misyonumuzdan hadiseyle ilgili ayrıntılı rapor aldıktan sonra yeni açıklama yapılacaktır” dendi.

    Bu arada Sudan Dışişleri Bakanlığı Moskova’ya başsağlığı mesajı ileterek “Ülkelerimiz arasında ilişkilerin geliştirilmesi için büyük çaba sarf eden Büyükelçi Şirinski’nin ani ölümünden üzüntü duyuyor ve başsağlığı diliyoruz” ifadesi yer alıyordu.

    KALP YA DA İNTİHAR

    Rus Büyükelçi Şirinski’nin ani ölümüyle ilgili iki şık üzerinde duruluyor. Birincisi Şirinski’nin evindeki havuzda yüzdüğü sırada kalk krizi geçirip boğulduğu. İkinci olasılık ise intihar olabileceği. Sudan polisi tarafından korunan binaya dıştan herhangi birinin girmesinin imkansız olduğu da Sudan güvenlik güçleri tarafından dile getiriliyor.

    Sudan’da hayatını kaybeden 60 yaşındaki Mirgayas Şirinski, 2013 yılından buyana Sudan’da Rusya’yı temsil ediyordu.

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    Etiketler: rusya , sudan , büyükelçi , son dakika , haber
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