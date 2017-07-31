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    Son dakika: Suda çırpınan arkadaşını kurtarmak isterken...

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 17:24Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 17:25

    Antalya'da, dün raftin yaparken suya düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan lise öğrencisinin cesedine ulaşıldı.

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün girdiği ırmakta kaybolan lise öğrencisinin cesedine ulaşıldı.
    Beşkonak mevkisine arkadaşlarıyla gezmeye giden lise öğrencisi Alpay Çiçek (18), Köprüçay Irmağı'na girdi.
    Çiçek'in bir süre sonra akıntıda kaybolmasının ardından arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Antalya Emniyet Müdürlüğünün sualtı arama ekipleri sevk edildi.
    Ekipler, ırmak ve kenarında arama kurtarma çalışması yaptı. Havanın kararmasıyla sonlandırılan çalışmalara günün ilk ışıklarıyla Antalya Emniyet Müdürlüğünün sualtı arama, jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve İYAK ekiplerinin katılımıyla yeniden başlandı.
    Çiçek'in cansız bedeni, suya atladığı noktanın yaklaşık 45 metre ilerisinde, 3 metre derinlikte dalgıç polislerce bulundu.
    Sudan çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Çok sayıdaki yakını tarafından morgdan alınan Çiçek'in cenazesinin, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
    "ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLAMIŞ"
    Gencin yakınlarından Mehmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çiçek'in yaklaşık 15 kişilik arkadaş grubuyla rafting için Beşkonak'a gittiğini söyledi.
    Bir arkadaşının suya atladığını, suyun bulanık olması nedeniyle onu göremediklerinin gruptakiler tarafından kendisine söylendiğini belirten Kılıç, "Alpay, arkadaşını kurtarmak için suya atlamış ve başını kayaya çarparak akıntıda kaybolmuş. Diğer çocuk, yaralı olarak sudan çıkartılmış ama Alpay'a ulaşamamışlar" diye konuştu.

    Etiketler: son dakika , arkadaş , haber , antalyla , su , ırmak , rafting , lise , köprüçay ırmağı
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