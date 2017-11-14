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    Son dakika... Spor dünyasının acı kaybı

    Özgür ŞAHİNER/ANKARA
    14.11.2017 - 09:53 | Son Güncelleme:

    Tekvando’nun duayeni Türk sporunun sevilen yüzü İsmet Iraz az önce vefat etti.

    Uzun süredir tedavi gören İsmet Iraz böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle bu sabah hayatını kaybetti. Iraz’ın cenazesi yarın 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde bulunan İsmet Iraz Tekvando Salonu önünde yapılacak törenden sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek.

    Ayrıntılar geliyor...

    Son dakika... Spor dünyasının acı kaybı

    1970'li yıllarda taekwondo sporunu ülkemize getiren ilk isim olan Iraz'ın macera filmlerini aratmayan bir yaşam öyküsü vardı.

    Son dakika... Spor dünyasının acı kaybı

    Yıllar önce verdiği bir röportajda hayatını anlatan İsmet Iraz, önce Japonya'ya gidip aylarca karate öğrendiğini, ardından Korelilerin milli sporu taekwondoya merak sardığını ifade etmişti. Iraz sıra dışı güç gösterileriyle de dikkat çekiyordu. Bir keresinden üzerinden bir araba bile geçirmişti....

    Son dakika... Spor dünyasının acı kaybı

    Etiketler: son dakika
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