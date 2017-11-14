Son dakika... Spor dünyasının acı kaybı

Uzun süredir tedavi gören İsmet Iraz böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle bu sabah hayatını kaybetti. Iraz’ın cenazesi yarın 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde bulunan İsmet Iraz Tekvando Salonu önünde yapılacak törenden sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek.

Ayrıntılar geliyor...







1970'li yıllarda taekwondo sporunu ülkemize getiren ilk isim olan Iraz'ın macera filmlerini aratmayan bir yaşam öyküsü vardı.







Yıllar önce verdiği bir röportajda hayatını anlatan İsmet Iraz, önce Japonya'ya gidip aylarca karate öğrendiğini, ardından Korelilerin milli sporu taekwondoya merak sardığını ifade etmişti. Iraz sıra dışı güç gösterileriyle de dikkat çekiyordu. Bir keresinden üzerinden bir araba bile geçirmişti....







