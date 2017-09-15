Şortlu üniversiteliye saldıran Ercan Kızılateş için flaş gelişme

Asena Melisa Sağlam'a şort giydiği gerekçesi ile saldırdığı davanın Salı günü görülen karar duruşmasında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cebir kullanarak inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzlarına ilişkin tercihlerine müdahale etmek" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ercan Kızılateş, karar ile birlikte bu davadan tahliye edilmişti.

HÜKÜMLÜ OLDUĞU CEZADAN DA TAHLİYE EDİLDİ

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Vergi Usul Kanunu'na (VUK) muhalefet suçundan kesinleşen 3 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle tutukluluğu devam eden Ercan Kızılateş'in, geçen yıl gerçekleşen darbe girişiminden sonra çıkarılan 671 Sayılı KHK'dan yararlanarak denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.

86 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

Bu KHK ile 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen bazı suçlarda denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilme şartı 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştı. VUK Kanunu'na muhalefet suçundan kesinleşen 3 yıl 9 aylık cezası nedeniyle 20 Haziran 2017 tarihinde cezaevine giren, tahliye edildiği 13 Eylül 2017 tarihine kadar 86 gün cezaevinde kalan Kızılateş'in, İnfaz Kanunu'na göre cezaevinde kalması gereken süresi 1 yıl 10 ay 17 gün. Bu süre 671 Sayılı KHK ile getirilen son 2 yılın denetimli serbestlik kapsamında tahliyeyi öngören sınırın kapsamında bulunduğu için 13 Eylül Çarşamba günü tahliye edildiği öğrenildi.

YA KAMU YARARINA ÇALIŞACAK YA DA KARAKOLDA İMZA ATACAK

Denetimli serbestlik kapsamında dışarıya çıkan Kızılateş'in, denetimli serbestlik kapsamında kalan 1 yıl 10 ay 17 günlük süre için önünde iki seçenek bulunuyor. Kızılataş ya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği kamu yararına olan bir işte çalışacak ya da haftanın belirli günü veya günleri karakola giderek imza atacak.