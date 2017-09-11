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    Son dakika... Son yalan... Fotoğraf 2013'ten

    İHA
    11.09.2017 - 10:27 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 11:03

    Bursa’da Suriyeli kişinin bir kadına tecavüz edip öldürdüğü haberi ortalığı ayağa kaldırdı. Sosyal medyada yayılan yalan haber infiale sebep olurken, bu yalan haberi yayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İddiada kullanılan fotoğraf 2013 yılında gerçekleşen başka bir olaya ait çıktı.

    İstanbul'da 2013'te işlenen bir kadın cinayetindeki fotoğrafı kullanarak sosyal medyada algı operasyonu yapan kişi hakkında işlem başlatıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halkı galeyana getirecek yalan paylaşım üzerine soruşturmasını derinleştirdi. İlk paylaşımı yapan kişinin kimliği belirlendi. Bu kişinin İstanbul Zeytinburnu'nda oturduğu belirlenince İstanbul Polisi'ne bilgi verildi.

    49 yaşındaki şüpheli hakkında, anayasal bir suç olan "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla işlem başlatıldı. Bursa polisi, sosyal medyada paylaşım yapılırken dikkatli olunmasını isteyerek, "Kötü niyetli kişilerin sosyal medyadaki algı operasyonlarının kurbanı olmayın. Ne paylaştığınıza dikkat edin. Siz de suçlu durumuna düşmeyin" uyarısında bulundu

    FOTOĞRAF 2013’TEN

    İstanbul Eyüp TEM Otoyolu’nda gerçekleşen ve 2 Ocak 2013’te haberleştirilen olaya göre, Gülşan Sarcan isimli kadın boşandığı eşi tarafından öldürüldü. Olaya ait başka fotoğraflara da ulaşmak mümkün.

    Son dakika... Son yalan... Fotoğraf 2013ten

    Etiketler: Bursa , sosyal medya , son dakika
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