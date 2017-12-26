Sızmaya çalışan teröristler öldürüldü...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Hakkari Yüksekova'da teröristler tarafından yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'nın paylaştığı diğer gelişmeler şöyle:

Şanlıurfa/Ceylanpınar’da, güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalanmıştır.

Şanlıurfa/Akçakale’de, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu bir terörist yakalanmıştır.

Şırnak/Silopi’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında altı adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, sekiz adet şarjörü, 207 adet fişeği, bir adet tabanca, bir adet şarjörü, dört adet fişeği, bir adet av tüfeği ve iki adet el bombası ele geçirilmiştir.