MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Son dakika... Şişli'de silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

    Son dakika... Şişli'de silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

    DHA
    30.08.2017 - 00:24 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 00:58

    Şişli'de bir kafede oturan bir grupla dışarıdan gelen başka bir grup arasında yaşanan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

    Olay saat 21.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde bulunan bir otelin kafesinde gerçekleşti. İddiaya göre kafede oturan bir guruba, ellerinde silahlar olan 4 kişi ateş etmeye başladı. Kafedeki gurubunda karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı.

    Çıkan çatışmada kafeye gelen 4 kişiden   biri olan Kaan Özcan(26) vurularak yere düşerken ismi öğrenilemeyen bir kişiden yaralı olarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özcan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Polis ekipleri  otelin bulunduğu sokağın ve kafenin önüne şerit çekerek delil incelemesi yaptı.Yapılan İncelemede olay yerinde bir silah ve çok sayıda mermi kovanı bulundu. Polis çatışma sonrası olay yerinden kaçan 2 grupta bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

     

     SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: şişli , çatışma , saldırı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri