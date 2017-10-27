Son dakika... Şişli'de korkutan tüp patlaması: 2 yaralı
DHA
27.10.2017 - 21:39 | Son Güncelleme:
Şişli Feriköy'de saat 21.00 sıralarında bir binanın bodrum katında piknik tüpü patladı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamadan dolayı ilk belirlemelere göre iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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