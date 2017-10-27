Son dakika... Şişli'de korkutan tüp patlaması: 2 yaralı

Şişli Feriköy'de saat 21.00 sıralarında bir binanın bodrum katında piknik tüpü patladı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamadan dolayı ilk belirlemelere göre iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şişli Feriköy'de bir binanın zemin katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.