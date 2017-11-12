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    Son dakika... Şırnak'taki operasyonda Rus yapımı METİS füzesi ele geçirildi

    Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
    12.11.2017 - 15:42 | Son Güncelleme:

    Şırnak'ın Besta ve Bestler- Dereler bölgelerinde teröristlere yönelik devam eden operasyonlarda, Rus yapımı METİS tanksavar füzesi ele geçirildi.

    Şırnak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Besta ve Bestler-Dereler bölgelerinde Şırnak, Siirt ve Van’dangelen güvenlik güçlerince başlatılan hava destekli ’Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu’ kapsamında, bugüne kadar 22 sığınak ve 4 erzak deposunun tespit edildiği belirtildi.

    Son dakika... Şırnaktaki operasyonda Rus yapımı METİS füzesi ele geçirildi

    Valilik, bulunan sığınaklarda 130 milimetre çapında, 2 bin metre menzilli yabancı menşeli METİS tanksavar silahı, 130 milimetre tel güdümlü METİS tanksavar mühimmatı, 82 milimetre havan, RPG-7 roketatar, Şiyar keskin nişancı tüfeği, kanas keskin nişancı tüfeği, Bixi makine litüfek, 10 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, İncil ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini açıkladı.

    Son dakika... Şırnaktaki operasyonda Rus yapımı METİS füzesi ele geçirildi

    Daha önce PKK terör örgütü yanlısı sosyal medya hesaplarında görüntüleri paylaşılan METİS tanksavar füzesinin kartuşu, 2015 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ele geçirilirken, Şırnak bölgesinde silahının ilk kez ele geçirildiği belirtildi.

    Sovyetler Birliği tarafından 1992 yılında geliştirilen, yarı otomatik güdümlü tanksavar füzesi sınıfında olan METİS, tanklara ve helikopterlere karşı kullanılıyor. Omuzdan veya tripod üzerinden ateşlenen füzenin, 13.8 kiloağırlığında ve 98 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilirken, füzede 10 kilo TNT’ye eşdeğer nitelikte HEAT harp başlığı kullanılıyor.

    2 kilometre etkili menzili bulunan füzenin başlığı, saniyede 200 metre hızla seyrederken, değerinin ise 70 bin Dolar civarında olduğu belirtiliyor. METİS tanksavar füzesinin Rusya, Suriye, İran, Bulgaristan, Kuzey Kore, Ermenistan, Hırvatistan, Bangladeş, Macaristan,Ukrayna ve Lübnan Hizbullahı tarafından kullanıldığı biliniyor.

     

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    Etiketler: METİS füzesi
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