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    Son dakika... Sınırda top atışı sesleri

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:

    TSK bugün Afrin'deki terör hedeflerini vurdu... Terör örgütü PKK-PYD mevzilerine en az 10 atış yapıldı.

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    • 20 otobüs ÖSOcu sınırdan geçti
    • 20 otobüs ÖSOcu sınırdan geçti
    • 20 otobüs ÖSOcu sınırdan geçti
    • 20 otobüs ÖSOcu sınırdan geçti

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.

    Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden en az 10 atış yapıldı.
    Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.

    ÖSO'CULAR 20 OTOBÜSLER SINIRI GEÇTİ

    Öte yandan Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarından oluşan güçler, otobüslerle Suriye tarafına taşındı. Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçen yaklaşık 20 otobüs, Azez tarafına ilerledi.

    Otobüslerle Kilis'e getirilen ÖSO unsurları Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesi sınır hattı ile El Bab ve Menbiç yakınlarındaki bölgelere sevk edildi. Sevkıyatlar, peyderpey geniş güvenlik tedbirleri altında sürdürülüyor.

    Afrin harekâtıAfrin harekâtı

    Son dakika... Sınırda top atışı sesleri

    ÖSO TEYAKKUZ DURUMUNA GEÇTİ

     ÖSO güçleri  Azez ile Afrin arasındaki sınır hattında siperler oluşturarak olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti. Ağır silahlar ile sınır hattına konuşlanan ÖSO güçleri, Afrin yönünden PYD´li teröristlerin sıkça yaptığı saldırı ve taciz ateşlerine anında karşılık vererek püskürtüyor. ÖSO güçleri aynı zamanda Afrin karayolunda da PYD´li teröristlerin olası bomba yüklü araçlarla yapabileceği saldırıları önlemek için kontrol noktaları oluşturdu.

    AZEZ´E ÖSO TAKVİYESİ

    Hareketliliğin yaşandığı Azez´e dün  de farklı bölgelerden ÖSO güçleri takviye olarak geldi. Üzerinde uçaksavar monte edilmiş kamyonet kasalarında ellerinde Türkiye ve temsil ettikleri grupların bayrakları ile gelen ÖSO güçleri Azez´e tekbirler getirerek girdi. Azez´de bulunan ÖSO unsurları ile bir araya gelen takviye güçler daha sonra yönlendirilmeleri ile ulaştıkları Afrin sınırındaki bölgelerde konuşlandı.
    Azez ve Türkiye´nin güvenliği için Afrin´deki PYD tehdidinin ortadan kaldırılmasının şart olduğunu ifade eden ÖSO askerleri, bunun için Türkiye´nin düzenleyeceği harekata katılarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti.

     

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