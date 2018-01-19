Son dakika... Sınırda top atışı sesleri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden en az 10 atış yapıldı.

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.



ÖSO'CULAR 20 OTOBÜSLER SINIRI GEÇTİ

Öte yandan Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarından oluşan güçler, otobüslerle Suriye tarafına taşındı. Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçen yaklaşık 20 otobüs, Azez tarafına ilerledi.



Otobüslerle Kilis'e getirilen ÖSO unsurları Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesi sınır hattı ile El Bab ve Menbiç yakınlarındaki bölgelere sevk edildi. Sevkıyatlar, peyderpey geniş güvenlik tedbirleri altında sürdürülüyor.

ÖSO TEYAKKUZ DURUMUNA GEÇTİ

ÖSO güçleri Azez ile Afrin arasındaki sınır hattında siperler oluşturarak olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti. Ağır silahlar ile sınır hattına konuşlanan ÖSO güçleri, Afrin yönünden PYD´li teröristlerin sıkça yaptığı saldırı ve taciz ateşlerine anında karşılık vererek püskürtüyor. ÖSO güçleri aynı zamanda Afrin karayolunda da PYD´li teröristlerin olası bomba yüklü araçlarla yapabileceği saldırıları önlemek için kontrol noktaları oluşturdu.

AZEZ´E ÖSO TAKVİYESİ

Hareketliliğin yaşandığı Azez´e dün de farklı bölgelerden ÖSO güçleri takviye olarak geldi. Üzerinde uçaksavar monte edilmiş kamyonet kasalarında ellerinde Türkiye ve temsil ettikleri grupların bayrakları ile gelen ÖSO güçleri Azez´e tekbirler getirerek girdi. Azez´de bulunan ÖSO unsurları ile bir araya gelen takviye güçler daha sonra yönlendirilmeleri ile ulaştıkları Afrin sınırındaki bölgelerde konuşlandı.

Azez ve Türkiye´nin güvenliği için Afrin´deki PYD tehdidinin ortadan kaldırılmasının şart olduğunu ifade eden ÖSO askerleri, bunun için Türkiye´nin düzenleyeceği harekata katılarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti.