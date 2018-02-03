Son dakika... Sınır karakoluna hain saldırı! 1 asker şehit

Saldırı saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Burseya Dağı eteğindeki Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu’na tanksavar atışı ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Burseya Dağı'nın eteklerinde yer alan eski adı Saatli Karakolu olan binanın nöbet kulesi isabet aldı. 1 asker şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 5 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi.



BİR ACI HABER DE AFRİN'DEN



TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekatı kapsamında teröristlerle girilen çatışmada 1 askeri şehit olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



HAVADAN VE KARADAN VURULDU



TSK, Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit düştüğü, terör örgütünün işgali altındaki alanları havadan ve karadan vurdu. Sınırda konuşlu Fırtına obüsü, çok namlulu roketatar ve tanklar, Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri yoğun ateş altına aldı.

Bombalanan alanlardaki terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Bu arada, bölgeden şiddetli çatışma sesleri duyulurken tank ve top atışlarının yapıldığı bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden izlendi. Bölge, askeri araç gereç ve personelle takviye edilirken savaş uçakları ve helikopterler sınır hattında uçuş yaptı.



TSK: BİR TANKIMIZ İSABET ALDI

TSK'dan yapılan açıklamada, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucunda bir tankın isabet aldığını belirtti. Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet almıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.