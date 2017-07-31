Son dakika... Silivri İlçe Emniyet Müdürü'nün ölümündeki ayrıntı açıklandı

Emniyetin güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Hakan Çalışkan zaman zaman yaptığı gibi dün gece yarısı, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Albay Dirik Sokak’taki ilçe emniyet müdürlüğü binasındaki makam odasına geldi. İddialara göre, saat 03.24’te mesajlaşma programı whatsapp’ta online olarak görünüyordu.

Sabah saat 10.30 sıralarında, dinlendiğini sandığı emniyet müdürünü uyandırmak için makam odasına giren özel kalemde görevli polis memuru, Hakan Çalışkan’ı koltukta kanlar içerisinde gördü. Emniyet müdürünün silahı da yanı başına düşmüştü. Sağlık ekipleri emniyete geldiğinde, başından vurulmuş haldeki Hakan Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

SWAP TESTİNDE BARUT ÇIKTI

Makam odasında yapılan incelemede şüpheli herhangi bir şeye rastlanmadı. Herhangi bir not yoktu. El swaplarından da (barut testi) tetiği Hakan Çalışkan’ın çektiği anlaşıldı. Elinin üzerinde, silahın ateşlendiği sırada çıkarttığı barut artıkları bulundu. Hakan Çalışkan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ATAMIŞTI

Hakan Çalışkan daha önce Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapmıştı. 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeydi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından, 26 Aralık 2016’da İstanbul’un Trakya’dan giriş noktası Silivri’ye atanmıştı. Özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda tanınıyordu.

EMNİYET: ÖLÜM NEDENİ İNTİHAR

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Hakan Çalışkan’ın ölüm haberini alır almaz Silivri’ye geldi. Yetkililerden bilgi aldı.

Mustafa Çalışkan herhangi bir açıklama yapmadan emniyet binasından ayrıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın, çalışma odasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kendisine ait beylik silahı ile intihar etmiş olduğu olay yeri incelemesinden sonra anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikata Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı devam etmektedir” denildi.

BAŞSAVCILIK: ŞÜPHELİ DURUM YOK

Bu arada akşam saatlerinden Silivri Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürü Çalışkan'ın intiharında adli yönden önem arz eden şüpheli bir duruma rastlanmamıştır” denildi.





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