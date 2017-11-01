İstanbul açıklarında gemi battı!

emlik’ten Ereğli’ye giden Türkiyiye bayraklı, 78 metre boyundaki kuru yük gemisi Bilal Bal, Şile-Riva arasında radardan kayboldu. 2999 DWT taşıma kapasitesine sahip geminin mürettebatından haber alınamadı. Gemiye ait bazı parçalar ve tahliye botunun kıyı vurduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait arama kurtarma gemisi, Kıyı Emniyeti römorkörleri ve helikopterle karadan ve denizden arama çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmaların Şile'nin Ağva Karacaköy'den 12 deniz mili uzaklıkta sürdürüldüğü belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Daire Başkanı Arslan Dede ve Suat Barlas’ın da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait açık deniz destek gemisi Nene Hatun ile olay yerine intikal ettikleri ve arama kurtarma çalışmalarına yerinde destek verdikleri öğrenildi.

4 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Kuru yük gemisinde bir kaptan, bir ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemisi, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı olmak üzere 10 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi. Mürettebattan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

DEMSA Deniziclik armatörlüğünde olan gemi 1974 yapımı gemi, 3080 ton demir yükü ile Gemlik kalkışlı Karadeniz Ereğili’ye gidiyordu.









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