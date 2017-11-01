Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul açıklarında gemi battı!

    İstanbul açıklarında gemi battı!

    EYÜP SERBEST-Hürriyet, DHA, İHA
    01.11.2017 - 10:06 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz Cuma günü öğleden sonra Gemlik Rorda Port Limanı'ndan ayrılan demir tozu yüklü kargo gemisi Şile açıklarında battı. 10 mürettebattan 4'ünün cesedine ulaşıldığı öğrenildi.

    emlik’ten Ereğli’ye giden Türkiyiye bayraklı, 78 metre boyundaki kuru yük gemisi Bilal Bal, Şile-Riva arasında radardan kayboldu. 2999 DWT taşıma kapasitesine sahip geminin mürettebatından haber alınamadı. Gemiye ait bazı parçalar ve tahliye botunun kıyı vurduğu öğrenildi.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait arama kurtarma gemisi, Kıyı Emniyeti römorkörleri ve helikopterle karadan ve denizden arama çalışmaları sürdürülüyor.

    Çalışmaların Şile'nin Ağva Karacaköy'den 12 deniz mili uzaklıkta sürdürüldüğü belirtildi.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Daire Başkanı Arslan Dede ve Suat Barlas’ın da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait açık deniz destek gemisi Nene Hatun ile olay yerine intikal ettikleri ve arama kurtarma çalışmalarına yerinde destek verdikleri öğrenildi.

    4 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI 

    Kuru yük gemisinde bir kaptan, bir ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemisi, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı olmak üzere 10 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi. Mürettebattan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

     

    DEMSA Deniziclik armatörlüğünde olan gemi 1974 yapımı gemi, 3080 ton demir yükü ile Gemlik kalkışlı Karadeniz Ereğili’ye gidiyordu. 

    İstanbul açıklarında gemi battı


    AYRINTILAR GELİYOR

    Etiketler: radar , Son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri