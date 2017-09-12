Son dakika... Siirt'teki zehirlenme ile ilgili Valilik'ten açıklama

Siirt'in merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve dün akşam saatlerinde köylülerin bulduğu bir varilden sızan gazdan zehirlenmelerin yaşandığı Aktaş Köyü’nde yaşam bugün normale döndü. Dün kusma ve bulantı şikayetleri ile Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 93 kişiden 50’si tedavilerinin bitmesinin ardından taburcu edilip köylerine gönderilirken, 43 kişinin ise, tedavisinin sürdüğü belirtildi. Köye gönderilen bazı çocukların üzerinde hastanede giydirilen hasta kıyafetlerinin olduğu görülürken, zehirlenmelere yol açan ve içerisinde kimyasal madde olduğu belirtilen varil ise incelenmek üzere köyden alındı.

Yaşanan zehirlenme olayını anlatan köylüler, dün akşam saat 17.00 sıralarında köy içerisinde ağır bir kokunun yayıldığını söylediler. Gelen kokudan ilk olarak çocukların etkilendiğini belirten köylüler, "Köyde ağır bir koku vardı ve bu esnada bazı çocuklar midesi bulanarak kustular ve daha sonra yetişkinler de etkilendi. Bizler çocuklarımızı evlere kapattık ve ambulansların gelmesini bekledik. Ambulanslar geldiğinde köyde bulunan tüm vatandaşların zehirlendiğini gördük, kimisi yerlerde yatıyordu kimileri ise kusuyordu"dedi.

Hastanedeki tedavilerinin arından köylerine geri geldiklerini ancak halen korktuklarını belirten bazı köylüler ise, "Dün yaşadığımız olayı unutamıyoruz. İlk başlarda ne olduğunu anlamadık ve bir anda herkes kusmaya başladı. Daha sonra buraya ambulanslar ve AFAD ekipleri geldi ve köy boşaltıldı. Bize bunu yapanları bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz"diye konuştular.

MUHTAR: KUYUDAKİ VARİLİ GENÇLER HURDA İÇİN GETİRDİ

Zehirlenme olayının yaşandığı Aktaş Köyü Muhtarı Mehmet Can Gezer, Siirt’in Kurtalan Belediyesi’ne ait ve Başur Çayı mesire alanındaki kuyularda bulunan varilin hurda olarak satmak için köye getirilmesi nedeniyle bu olayın yaşandığını belirtirek, "Kurtalan Belediyesi’ne ait içme suyu kuyuları varmış. Bu tüpler büyük tüpler, 400-500 kilo ağırlığında, bu tüpler hastalık yaymasın diye kuyu içinde ve suyun içinde bulunuyormuş. Ancak Kurtalan İlçesi’ne içme suyu getirilince bu kuyular iptal olmuş. Bu varil de ordaymış ve köyün gençleri de gidip bunları hurda olarak satmak için araçla köye getirmişler. Köyün içine saat 15.00 sıralarında getiriyorlar. Varilin üzerinde vana ve sibop var. Bu vana açılınca köyün içine gaz sızmış. Bu gençlerin amaçları bu varili kırarak hurda olarak satmaktı. Bu varil tamamı dökme demirdir ve bunu hurda olarak satacaklardı. Bu vanayı açmak istemişler, yani su mu çıkacak başka bir şey mi çıkacak diye. Ancak açınca varilden zehirli gaz çıkmış" diye konuştu.