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    Son dakika: Siirt'te hava harekatında 7 terörist öldürüldü

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 16:40 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 16:49

    Türk Silahlı Kuvvetlerince, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün Eruh kırsalında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü.

    ÇUKURCA'DA DA OPERASYON

    Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari kırsalına yapılan hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.

    Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün Çukurca'da, üs bölgelerine saldırı için harekete geçen teröristler belirlendi.
    Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen hava harekatında üç terörist etkisiz hale getirildi.

    Bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan dört terörist ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Silopi'deki operasyonlarda iki el yapımı patlayıcıyı imha eden güvenlik güçleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonda ise bir sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi, bir el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

    Etiketler: Siirt , Eruh , PKK , Operasyon , Son dakika
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