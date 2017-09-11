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    Son dakika... Siirt'te 30 kişi zehirlendi!

    Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel Durak/SİİRT, (DHA)
    11.09.2017 - 19:52 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 20:02

    SİİRT merkeze bağlı Aktaş Köyü’nde çocukların boş arazide bulup köye getirerek kapağını açtıkları varilden yayılan gaz nedeniyle zehirlenen 30 kişi hastanelere kaldırıldı. Köy AFAD tarafından karantinaya alındı.

    Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü’nde çocuklar, bugün akşam saatlerinde köyün dışında boş arazide buldukları bir varili köye getirdi. Köye getirilen vardili kurcalayarak açan aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu. Bölgeye giden uzmanlar köyü tamamen boşaltarak, karantina altına aldı.

    Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, ilk belirlemelere göre varilin içinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Zehirlenmeye neden olan madde ile ilgili araştırmalar devam ederken, zehirlnen 30 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

    Etiketler: siirt , varil , kimyasal
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