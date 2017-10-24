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SGK uyardı: Son gün 30 Ekim

İHA
24.10.2017 - 14:53 | Son Güncelleme:

Batman Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Alalettin Ökten, prim borcu ödemesinin son günün 30 Ekim olduğunu hatırlatarak, ödeme yapmayanların icra yolu ile alacağını duyurdu.

Prim borcu bulunan işveren ve sigortalıların borçlarını biran evvel yatırmalarını aksi takdirde kurum alacaklarını icra yoluyla satışı yapılarak tahsilatların gerçekleştireceğine dikkat çeken Ökten, “2017 yılına ertelenmiş olan yapılandırma ödemelerinin de 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun 28. Maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 72. Madde eklenmesi ile 2016 yılı aralık ayı priminin 30 Ekim 2017’ye, 2017 yılı ocak ayı priminin 30 Kasım 2017’ye, 2017 yılı şubat ayı priminin 26 Aralık 2017’ye kadar ödenmesi gerekmektedir. Prim borcu bulunan işveren ve sigortalılarımızın borçlarını biran evvel gelip yatırmalarını aksi takdirde kurum alacaklarımızın icra yoluyla satışı yapılarak tahsilatlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Etiketler: Sosyal Güvenlik Kurumu , sgk , borç ödeme , sgk borç ödeme , sgk borç sorgulama
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