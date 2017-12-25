Son dakika: Şemdinli'den art arda acı haberler: 3 asker şehit

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şemdinli’de devam eden operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerle çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateşle, Adana’nın Ceyhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli, 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil ile Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı evli, 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisinin devam ettiği belirtilen bilgilendirmede, şöyle denildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

KAHREDEN KAZA: EL BOMBASI PATLADI

Öte yandan Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Şemdinli’nin Derecik beldesindeki cephanelikte görevli Ankara Altındağ İlçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit oldu. Patlamada 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı.

TSK'dan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

24 Aralık 2017 tarihinde Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

ŞEHİT EŞİ ACI HABERLE YIKILDI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil’in acı haberi, Adana’da yaşayan eşi Yeşim Çil ile annesi Gülendam Çil’e ayrı ayrı verildi. Şehidin eşi acı haberle yıkıldı.

Şehidin eşinin Kozan 112 Acil Komuta merkezinde paramedik olarak görev yaptığı ve şehidin 1 yaşında İrem Çil adında çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehidin eşi Yeşim Çil acı haberle birlikte evinden sağlık görevlileri eşliğinde Ceyhan ilçesi Camızağalı Mahallesi'ndeki şehidin baba evine hareket etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil’in acı haberi Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan annesi Gülendam Çil’e de sağlık görevlileri eşliğinde verildi. Baba Adnan Çil’in ise bir hastanenin kardiyoloji servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Şehidin cenazesinin yarın Ceyhan ilçesine bağlı Camızağılı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şemdinli'de şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Çam’ın acı haberi memleketi Kahramanmaraş’taki baba ocağına ateş düşürdü.

Acı haberi şehidin Piri Reis Mahallesi’nde oturan ağabeyi Hilmi Çam’ın evinde kalan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi duyan şehidin annesi Fatma ve babası Mehmet Çam ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesi acı haberin ardından cenaze hazırlıkları için merkez Onikişubat İlçesi’nin Döngele Mahallesi’ne geçti. 5 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan ve Fulya Çam ile evli olan şehidin Mustafa adında 7 aylık bir oğlu olduğu belirtildi. Şehit uzman çavuş Hüseyin Çam, yarın Döngele Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

1,5 AY ÖNCE İZNE GELMİŞTİ

Şemdinli'de el bombasının patlaması sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ferhat Muratoğlu'nun Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.

Şehit Er Muratoğlu'nun Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde bulunan baba ocağına şehit haberinin ulaşmasının ardından mahalle Türk bayrakları ile donatıldı. Altındağ Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

23 yaşındaki Muratoğlu'nun yaklaşık 3 senedir görev yaptığı öğrenildi. Bir buçuk ay önce izne geldiği ve en son dün ailesi ile görüştüğü öğrenilen şehidin 2 kardeşinin olduğu bildirildi. Şehidin yarın Ankara'da toprağa verileceği kaydedildi.



