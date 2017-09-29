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    Hürriyet >Gündem>Son dakika... Şemdinli’de 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

    Son dakika... Şemdinli’de 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 14:35 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kuzey Irak sınırında bulunan Dereçik Beldesi'nde operasyona çıkan güvenlik korucularına PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 1 korucu da yaralandı.

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kuzey Irak sınırında bulunan Dereçik Beldesi'nde operasyona çıkan güvenlik korucularına PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 1 korucu da yaralandı.

    Kuzey Irak sınırında bulunan bölgede operasyona çıkan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte güvenlik korucusu İslam İrez isimli güvenlik korucusu şehit olurken Sirvan Tekin ise yaralandı. Yaralı güvenlik korucusu Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede hava destekli operasyonlar devam ediyor.

    Etiketler: Son dakika , Şehit , Hakkari
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