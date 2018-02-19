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    Son dakika... Şehit Ömer Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı

    DHA
    19.02.2018 - 19:20 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Şehit Ömer Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı. Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci general Semih Terzi'yi vurmadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.

    15 Temmuz darbe girişiminin seyrini hayatı pahasına değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci general Semih Terzi'yi vurmadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde; Şehit Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın karargah katında bir telefon görüşmesi yaptığı ardından dışarıya çıkması yer alıyor.

    Kısa bir süre sonra ise Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin yaralı halde darbeci askerler tarafından karargah katına taşındığı ve daha sonra ise hastaneye götürülmesi için Terzi'nin tekrar dışarı taşınması yer alıyor.

    Etiketler: ömer halisdemir , şehit , 15 temmuz , son dakika , haber
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