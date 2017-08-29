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    Son dakika... Şehit cenazesinde bir ilk

    Gamze KOLCU/ANKARA
    29 Ağustos 2017 - 14:28Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 14:40

    Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç son yoculuğuna uğurlanırken askeri bando ilk kez Frederich Chopin’in cenaze marşı yerine Itri’nin Tekbir’ini seslendirdi.

    Şırnak’ta 11 Ağustos’ta bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada ağır yaralanan ve Ankara’da tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma Son dakika... Şehit cenazesinde bir ilk
    Uzman Onbaşı Muhammed Meriç için az önce Ahmed Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni vardı.

    Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
    Cenaze namazının kılınmasından sonra Şehid Meriç son yoculuğuna uğurlanırken askeri bando ilk kez Frederich Chopin’in cenaze marşı yerine Itri’nin Tekbir’ini seslendirdi. Şehit Meriç Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Son dakika... Şehit cenazesinde bir ilk

    Etiketler: Şehit , Cenaze , Cenaze marşı , ıtri , tekbir
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