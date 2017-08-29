Son dakika... Şehit cenazesinde bir ilk

Şırnak’ta 11 Ağustos’ta bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada ağır yaralanan ve Ankara’da tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma

Uzman Onbaşı Muhammed Meriç için az önce Ahmed Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni vardı.

Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının kılınmasından sonra Şehid Meriç son yoculuğuna uğurlanırken askeri bando ilk kez Frederich Chopin’in cenaze marşı yerine Itri’nin Tekbir’ini seslendirdi. Şehit Meriç Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.