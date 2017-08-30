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    Son dakika: Savcılıktan flaş Murat Başoğlu kararı

    AA
    30.08.2017 - 23:18 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 23:36

    Sunucu Murat Başoğlu hakkında, yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi.

    Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma yürütülen Murat Başoğlu'na ilişkin, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce CMK'nın 109/3.a maddesi kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

    Ayrıca yine bugün Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda, Başoğlu ile ilgili çıkan haberlere yayın yasağı kararı verilmişti.

     

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    Etiketler: murat başoğlu , Murat Başoğlu kimdir , yurt dışı çıkış yasağı
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