MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Son dakika: Savcılıktan flaş Murat Başoğlu kararı

    Son dakika: Savcılıktan flaş Murat Başoğlu kararı

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 18:22 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 18:25

    Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, sunucu Murat Başoğlu ile ilgili çıkan haberlere yayın yasağı getirildi.

     Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel basında konuya ilişkin çıkan haberlerin kamu vicdanı ve değer yargılarına açıkça aykırı olduğu kaydedildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Son günlerde yazılı ve görsel basında, Bodrum'da bir teknede aleni olarak amca-yeğen ilişkisi boyutuyla yer bulan ve cinsel tema içeren, çocuklar dahil herkes tarafından ulaşılabilen haber içerik ve görüntülerin toplum ahlakı, kamu vicdanı ve değer yargılarımıza açıkça aykırı, olumsuz neticeler doğurması, ayrıca bu konuya ilişkin devam ettiğimiz adli soruşturma sürecinin de selameti gözetilerek, bahsi geçen konuyu işleyen her türlü haber ve görüntüye, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Basın Kanunu'nun 3/2. cümlesi gereğince Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirilmiş olup, ilgili kurumlara karar örneği gönderilmiştir."

    Bir süre önce sunucu Murat Başoğlu ve basında yer alan haberlere konu diğer kişiler hakkında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

    Etiketler: son dakika , murat başoğlu , amca yeğen , ensest , haber , haberler , savcılık , soruşturma
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri