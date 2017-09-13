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    Hürriyet >Dünya>Son dakika! Savcılık 700'den fazla Katalan belediyeyi sorgulama emri verdi

    Son dakika! Savcılık 700'den fazla Katalan belediyeyi sorgulama emri verdi

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 14:57 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 14:57

    İspanya'da savcılık 700'den fazla Katalan belediyesini sorguya çağırdı. Katalan Özerk Yönetimi 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu gerçekleştirmeyi planlıyor.

    İspanya'da savcılık önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanan Katalan bağımsızlık referandumu ile ilgili 700'den fazla Katalan belediyeyi sorguya çağırdı.

    Mahkeme geçtiğimiz hafta da Katalan parlamentosunda alınan 1 Ekim'de referandum yapılması yönündeki yasayı iptal etmişti. Anayasada İspanya'nın bölünmez olduğunun belirtildiğini ifade eden İspanya hükümeti, bağımsızlık referandumlarını yasa dışı ilan etmişti.

    Katalan Özerk Yönetimi ise 1 Ekim'de her ne olursa olsun bağımsızlık referandumunu gerçekleştirmeye kararlı olduklarını duyurmuşlardı.

    Etiketler: ispanya , Katalonya , bağımsızlık
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