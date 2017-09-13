Son dakika! Savcılık 700'den fazla Katalan belediyeyi sorgulama emri verdi

İspanya'da savcılık önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanan Katalan bağımsızlık referandumu ile ilgili 700'den fazla Katalan belediyeyi sorguya çağırdı.

Mahkeme geçtiğimiz hafta da Katalan parlamentosunda alınan 1 Ekim'de referandum yapılması yönündeki yasayı iptal etmişti. Anayasada İspanya'nın bölünmez olduğunun belirtildiğini ifade eden İspanya hükümeti, bağımsızlık referandumlarını yasa dışı ilan etmişti.

Katalan Özerk Yönetimi ise 1 Ekim'de her ne olursa olsun bağımsızlık referandumunu gerçekleştirmeye kararlı olduklarını duyurmuşlardı.