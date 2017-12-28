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    Son dakika... Savcılığın açıklamasından sonra ilk ByLock tahliyesi

    DHA
    28.12.2017 - 14:40 | Son Güncelleme:

    FETÖ’nün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman, güncellenen ’Bylock’ listesinde adının çıkartılması üzerine İstanbul 35. Ağır Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün istemi dışında ByLock'a yönlendirilen 1000 kişi için açıklama yapmıştı.

    İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi' FETÖ davası açılan, Saadet Partisi İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman hakkında Bylock kullandığı iddiasıyla hakkında tahliye kararı verdi. Yaman için 15 yıl isteniyordu. Mustafa Yaman savunmasında FETÖ karşıtlığının 1983-1984 yıllarında başladığını söylemişti. Sanık Mustafa Yaman, 5 çocuğu olduğunu anlatarak, "Bunların dershanelerine gitmek bize de teklif edilmiştir. 'Bizim çocuklarımız onların dershanelerini gideceğine sokak çocuğu, tinerci olsunlar daha iyi.' dedik" ifadesini kullanmıştı.

    Son dakika... Savcılığın açıklamasından sonra ilk ByLock tahliyesi

    Mustafa Yaman

    BAŞSAVCI '1000 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ TALEP EDECEĞİZ' DEMİŞTİ

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" demişti.

     

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    Etiketler: Mahkeme
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