Son dakika... Savcı seri katil Atalay Filiz için kararını açıkladı

Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, sanık Filiz'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, "nitelikli hırsızlık" suçundan da beraatine karar verilmesini istedi.



Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Filiz ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Filiz'in avukatı Merve Uçanok'un müvekkilinin kaldığı cezaevinde yaşadığı duruma ilişkin dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi.



AVUKATI RAPOR ALINMASINI İSTEDİ



Söz alan Uçanok, Filiz'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını talep ederek, "Müvekkilim ceza infaz kurumunda kaldığı koğuşta dışkılarını biriktiriyor. Bu normalin dışında tavrı nedeniyle cezaevi idaresi tarafından muayenesi yapılması için ceza infaz kurumundaki psikiyatri servisine sevk edilmiştir. Buradan da gerekli tetkik sonuçları getirtilerek bu doğrultuda karar verilmesini istiyoruz." diye konuştu.



Mahkeme Başkanı, dosyada bulunan mevcut Adli Tıp Kurumu raporu ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporlar yeterli görüldüğünden, sanığın cezai ehliyeti yönünden yeniden bir araştırma yapılmasının davanın uzatılmasına yol açacağı gerekçesiyle bu konudaki taleplerin reddine karar verdi. Duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, Filiz'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, "nitelikli hırsızlık" suçundan da beraatine karar verilmesini talep etti. Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanların alınmasıyla devam ediyor.



