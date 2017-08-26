Son dakika... Sarhoş turist terörü

Antalya'nın Kemer ilçesinde alkollüRus turist, kız arkadaşıyla birlikte bindiği balıkçı teknesini düz kontakla çalıştırıp denize açılmaya kalkıştı. Amacına ulaşamayan ve balıkçıların direnişiyle karşılaşan turist, yüzerek kaçmaya çalıştığı tatil köyünde polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre , aşırı alkol aldığı iddia edilen Roman Pomah (40) isimli Rus uyruklu turist ve arkadaşı, ilçedeki ünlü Ayışığı Koyu’na geldi. Çift daha sonra, koya dökülen derenin ağzını barınak olarak kullanan balıkçı teknelerine yöneldi ve Ahmet Ayık isimli balıkçıya ait Emirhan isimli tekneye çıktı. Burada kız arkadaşıyla birlikte içki içmeye devam ettiği öne sürülen Pomah, ipini çözdüğü tekneyi düz kontak yöntemiyle çalıştırıp denize açılmak için elektrik tertibatını kurcaladı. Bu sırada başıboş kalan tekne sürüklenmeye başlarken durumu fark eden Mehmet Akkelle isimli balıkçı Rus turiste müdahale etti. Akkelle ile bir süre boğuşan Rus turist ve kız arkadaşı kaçtı. Teknelerin yanından kaçtıktan sonra yakındaki bir otomobili yumruklayan ve küçük bir sebze bahçesine giren Rus turist, burada da Cihan Özüdoğru isimli vatandaşın direnişiyle karşılaşınca üstündeki giysileri çıkararak kaçmaya başladı. Ayışığı parkını çevreleyen dikenli tellerden geçerken yaralanan Roman Pomah, 8 metrelik dereyi görünce kurtulacağını sanarak dereye atladı ve karşıdaki tatil köyü arazisine doğru yüzdü. Kız arkadaşı ise bir başka erkekle olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşların alkollü bir turistin otomobil ve teknelere kasten zarar verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine giden polis, balıkçılardan aldığı bilgi üzerine şüpheliyi tatil köyünde yakaladı ve karakola götürdü. Polis, teknesine zarar verdiği için şikayetçi olduğunu beyan eden tekne sahibi Ahmet Ayık’ın da ifadesine başvurdu.