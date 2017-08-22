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    Son dakika... Şarap firmalarına dev 'gevşek bandrol' operasyonu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    22 Ağustos 2017 - 17:17Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 17:27

    İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde 26 adreste 20 farklı şarap firmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bandrollerin alkollü içkilerin üzerlerinde bulunan mantar tapayı kapatan Son dakika... Şarap firmalarına dev gevşek bandrol operasyonu
    kep ya da kapüşon olarak tabir edilen folyo kaplamaya yapıştırıldığı, uzun ve gevşek tutulan kapüşonların piyasadan geri toplatılıp, yeni üretilen şarap şişelerinde defalarca kullanıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.  “5607 SKM(3/17 maddesini ihlal)” ve “Vergi Kaçakçılığı” suçlamasıyla  8 ilde 20 şarap firmasına giren ekiplerin incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

    Etiketler: şarap , firma , Bandrol
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