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    Şanlıurfa'dan kahreden haber... Pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldü

    DHA
    19.10.2017 - 09:07 | Son Güncelleme:

    ŞANLIURFA’da oynarken içine girip uyudukları toplanan pamukların yığınının arasına girerek havasız kaldıkları belirlenen 2’si kardeş 3 çocuk havasızlıktan öldü.

    Olay, gece saatlerinde Güzeller Mahallesi’nde meydana geldi. Ulucanlar Mahallesi’nde oturan 14 yaşındaki Harun Tekdağ, kardeşi 12 yaşındaki Ali ve kuzeni 14 yaşındaki Hüseyin Tekdağ ile birlikte Güzeller Mahallesi’ndeki pamuk tarlalarına oynamaya gitti. Tarladan toplanıp bırakılan pamuk yığınının içine girip uykuya kalan çocuklardan haber alamayan aileleri, onları aramaya başladı.

    Şanlıurfadan kahreden haber... Pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldü
    Harun Tekdağ

    Çocukların sık sık gittikleri tarlayı da arayan aileleri, çocuklarını pamuk yığınında hareketsiz buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede öldükleri saptanan çocukların cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan ilk incelemede çocukların havasızlıktan öldükleri belirtildi.

    Şanlıurfadan kahreden haber... Pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldü
    Hüseyin Tekdağ

    Şanlıurfadan kahreden haber... Pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldü

    Şanlıurfadan kahreden haber... Pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldü

     

    Etiketler: Şanlıurfa , pamuk yığını , son dakika , Ali Tekdağ
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