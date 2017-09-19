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    Hürriyet >Teknoloji>Sanal dünyanın en tehlikesi o

    Sanal dünyanın en tehlikesi o

    Orhan SENCER (DHA)
    19.09.2017 - 10:49 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 10:49

    İnternet güvenlik şirketi McAfee, internet aramalarında zararlı siteler ve yazılımlara en çok yönlendirme potansiyeli taşıyan ünlünün Avril Lavigne olduğunu duyurdu.

    McAfee, her yıl açıkladığı “En Tehlikeli Ünlüler” listesinin 11’incisini açıkladı. Listede Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne, 2017 yılı internet aramalarında zararlı internet siteleri ve yazılımlara en çok yönlendirme potansiyeli taşıyan ünlü olarak birinci sırada yer aldı. Albümleri 40 milyondan fazla satılan, Kanada’nın dünya çapında en çok satış rakamına ulaşmış ikinci müzisyeni Avril Lavigne, listede zirvede yer alan ilk kadın olarak da öne çıktı. Bruno Mars, bu yıl ilk kez yer aldığı listeye ikinci sıradan girdi. Listedeki diğer ünlüler ise sırasıyla Carly Rae Jepsen, Zayn Malik, Celine Dion, Calvin Harris, Justin Bieber, Diddy, Katy Perry ve Beyoncé oldu.

    “En Tehlikeli Ünlüler” çalışmasını değerlendiren McAfee Baş Güvenlik Yöneticisi Gary Davis, “Günümüz dijital dünyasında, beğenilen ünlülerin videolarını, filmlerini, müziklerini, elektronik cihazlara hızlıca indirme isteğinin, güvenlik gereksiniminin önüne geçtiğine şahit oluyoruz. İnternet kullanımında yavaşlamak, indirilebilir içeriklere ulaşırken kullanılan bağlantılara dair risklerin farkına varmak, herhangi bir linke tıklamadan önce bir kez daha düşünmek, çevrimiçi güvenlikte önemli bir unsurdur” dedi.

    Önceki yıllardaki araştırmalardan farklı olarak bu yıl listede ağırlıklı olarak müzisyenlerin bulunması dikkati çekti. “Ünlü İsmi + free mp3” aramasının ise en çok tehlike taşıyan arama kelimeleri olduğu belirlendi.

    McAfee’nin 2017 yılı “En Tehlikeli Ünlüler” listesi şu şekilde:

    1 Avril Lavigne – Risk oranı: 14,51

    2 Bruno Mars – Risk oranı: yüzde 13,43

    3 Carly Rae Jepsen – Risk oranı: 13,19

    4 Zayn Malik – Risk oranı: 13,06

    5 Celine Dion – Risk oranı: 12,92

    6 Calvin Harris – Risk oranı: 12,48

    7 Justin Bieber – Risk oranı: 12,33

    8 Diddy – Risk oranı: 12,32

    9 Katy Perry – Risk oranı: 12,25

    10 Beyoncé – Risk oranı: 12,09

    Etiketler: Son dakika , internet , sanal dünya , virüs , Avril Lavigne
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