Son dakika... Sahte estetikçiden işkence iddiası

Soner Gülnaz sahte estetikçilikten yakalandıktan sonra hırsızlık suçundan hükümlü olduğu da ortaya çıkmıştı. Estetik ile ilgili olarak tahliye edilen ancak hırsızlık suçundan kalan cezasını çekmek üzere açık cezaevine kapatılan Soner Gülnaz buradan firar ettikten 10 gün sonra yakalandı. Açık cezaevinde 2 infaz koruma memurundan işkence gördüğünü, bu yüzden kaçtığını söyleyince de soruşturma açıldı.

ADLİ TIP'A GETİRİLDİ

Soner Gülnaz, bugün öğlen saatlerinde jandarma eşliğinde Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı'na getirilerek doktor kontrolünden geçirildi. Gülnaz, gazetecilere, "İşkence onaylandı. Yüzümden ve sırtımdan bakabilirsiniz. Raporları içeriden temin edebilirsiniz. Ne dedim, bu adalete ben güveniyorum dedim. Sayın savcım ve devletim ilgilendi. İşkence yapan kişiler hakkında dava açıldı. Lütfen benim dediklerimi düzgün yazın" dedi.

Gülnaz, daha sonra cezaevine götürüldü.