Sahte diplomayla 19 yıl ders verdi

Habertürk Gazetesi'nden Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da, 2005’te ‘yılın öğretmeni’ seçilen Rukiye G.S.’nin ardından yeni bir sahte öğretmen skandalı daha ortaya çıktı.1994’te Akçaabat Ticaret Meslek Lisesi’nden mezun olan Yusuf B., Rize Meslek Yüksekokulu’nu kazandı. Bir yıl sonra okulu bırakan Yusuf B., memleketi Trabzon’a döndü. İki yıl bir işte çalışan Yusuf B., iddiaya göre 1998’de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eğitim Fakültesi’nden mezun olan bir kişinin diplomasının fotokopisini ele geçirdi. Yusuf B., diplomadaki ismi silerek bilgisayar ortamında kendi adına hazırladığı diplomanın fotokopisini alıp öğretmenlik başvurusu yaptı. Başvurudan iki ay sonra Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesi Büyükkarakarlı Köyü İlköğretim Okulu’na Türkçe öğretmeni olarak atanan Yusuf B., 4 yıl bu okulda görev yaptı. Ardından Giresun Aksu Anadolu Lisesi’nde 9 yıl, Bulancak Ticaret Meslek Lisesi’nde 3 yıl çalıştı.

SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASI

2015’te memleketi Trabzon’da Çarşıbaşı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne atanan ve bu okulda 1.5 yıl görev yapan Yusuf B. de, önceki ‘sahte öğretmen’ vakalarının ardından ülke genelinde başlatılan taramaya takıldı. Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, diploması sahte çıkan Yusuf B. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İfadesine başvurulan Yusuf B. pişman olduğunu belirterek, okula gitmeme kararı aldığını söyledi. Yusuf B. hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık soruşturması başlatıldı.