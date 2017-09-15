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    Son dakika: Şafak Pavey milletvekilliğinden istifa etti

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 21:13 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 21:32

    CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey milletvekilliğinden istifa etti. Şafak Pavey yaptığı basın açıklamasında istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi

    Şafak Pavey yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Siyasete başladığım 2011 yılından bu yanba seçmenimize olan sorumluluklarımı yreine getirmek için var gücümle çalıştım. Yüksek tempoda, aralıksız geçen yıllar içinde, ortaya çıkan sağlık sorunlarını çoğu zaman göz ardı ettim.

    Gelinen noktada sağlık sorunlarımı daha fazla ertelemem mümkün olmadığı için milletvekilliğinden istifa kararı aldım.

    Öncelikle seçmenimize, bana siyasete girerek hizmet etme fırsatı tanıyan Genel Başkanımıza, yol arkadaşlarıma ve partime teşekkür ederim. 

    Altı yıldır yürekten inanarak sürdürdüğüm mücadeleye bundan sonra da milletvekili olmadan devam etmeye kararlıyım.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Son dakika: Şafak Pavey milletvekilliğinden istifa etti

    Ayrıntılar geliyor...

     

    Etiketler: şafak pavey , istifa , chp
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