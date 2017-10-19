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    Son dakika: AK Parti'de sürpriz istifa... Şaban Dişli görevinden ayrıldı

    GİZEM KARAKIŞ/ANKARA
    19.10.2017 - 16:30 | Son Güncelleme:

    Ankara, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanlarının istifa haberi beklenirken sürpriz bir istifa Ak Parti Genel Merkezinden geldi. Ak Parti Genel Başkan Danışmanı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli istifa etti. Dişli, "Arkadaşlarımın yorumları beni son derece rahatsız etti. Etmeye de devam ediyor" diyerek istifasını verdi.

    AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığına geçtiğimiz günlerde atanan Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, istifa dilekçesinde 'Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim' dedi.Son dakika: AK Partide sürpriz istifa... Şaban Dişli görevinden ayrıldı

    DARBECİ GENERALİN AĞABEYİ

    15 Temmuz darbe girişiminin önemli isimlerinden olduğu iddia edilen eski tümgeneral Mehmet Dişli'nin de abisi olan Şaban Dişli'nin partide üst düzey görevde kalması başta muhalefet partileri olmak üzere kamuoyundan da büyük tepki almıştı. Dişli, kardeşi Mehmet Dişli'nin "Yurtta Sulh Konseyi Üyesi" olduğu yönündeki iddiaların ardından, son AK Parti kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi dışında kalarak Genel Başkan Yardımcılığı görevini bırakmıştı.

    Ancak Dişli, 30 Ağustos'ta Erdoğan'ın Ak Parti Genel Merkez Danışmanlığına getirilmişti.

    "ARKADAŞLARIMIN YORUMLARI BENİ RAHATSIZ ETTİ"

    Dişli, bugün genel merkeze verdiği istifa dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek şöyle dedi:

    "Bu şerefli göreve atanmamın ardından gerek basın gerek sosyal medya gerekse parti içinden birçok arkadaşımın yorumları beni son derece rahatsız etti. Etmeye de devam ediyor. Partime ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman hangi makam ve mevkide olursa hizmet etmeyi bir onur olarak kabul ediyorum. Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim."

    Şaban Dişli kimdirŞaban Dişli kimdir?

     

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    Etiketler: Son dakika , son dakika haberi
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