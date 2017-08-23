Son dakika... Sabaha karşı kurtarıldı

Olay, 21 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde Ortaköy ilçesi Balcı köyü yakınında Galip D.'ye ait akaryakıt istasyonunda meydana gelmiş, plakasız bir otomobille akaryakıt istasyonuna gelen maskeli 2 kişi, tabancayla pompacı olarak görev yapan Hasan E.’yi (23) bacağından yaralamıştı. Ardından kar maskeli 2 kişi petrol istasyonunun market bölümüne yönelerek işyeri sahibi Galip D.'nin oğlu E.S.D.'yi otomobile bindirip kaçırmıştı.

İki gün boyunca olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan Jandarma ve emniyet ekipleri, yapılan araştırmalar neticesinde 2 şüpheliyi tespit etmişti. Şüpheliler üzerinde teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ve polis, sabaha karşı 2 şüphelinin yerini tespit etti.

Kaçırılan 10 yaşındaki E.S.D.'nin Aksaray’ın merkeze bağlı Borucu köyünde terk edilmiş bir evde rehin tutulduğunu tespit eden Jandarma ekipleri, sabaha karşı düzenlediği operasyonla çıkan çatışmaya rağmen E.S.D.'yi sağ salim kurtardı.

Operasyonda çocuğu kaçıran Ferhat K. (21) bacağından vurularak, diğer şüpheli Berat Batuhan K. (18) ise yaralanmadan yakalandı. Hazar D. (16) isimli şüpheli ise dün öğle saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Sağ salim kurtarılan E.S.D. Ortaköy İlçe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra evine götürüldü. Anne Gülfidan ve baba Galip D. mutluluklarını kameralara anlatırken, Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ çocuğu hastanede ve evinde ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuğun evine gelen yakınları çocuk ve aileyi sevinçle karşılarken aile ve yakınları büyük mutluluk yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.