Son dakika... S&P Türkiye kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi.

DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Türkiye ile ilgili son değerlendirmesini 5 Mayıs 2017'de yapan S&P, yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde, not görümünü de "negatif" olarak teyit etmişti. Böylece S&P Mayıs ayı kararında bir değişiklik yapmamış oldu.

Piyasalardaki gün içindeki genel beklenti de kurumun not veya görünümde değişiklik yapmayacağı yönündeydi.

S&P'NİN KARARI DOLARI ETKİLEDİ Mİ?

Dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Jerome Powell'ı aday göstermesiyle 3.80'in altına gevşeyen kur yeni günde kritik eşiği aşmış, bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından da yukarı yönlü hareketini sürdürerek TSİ 17:57'de 3.88'i aştı.

gece saatlerinde 3.89'u gören kur, S&P kararının açıklandığı dakikalarda 3.88'de seyrediyordu.





