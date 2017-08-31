Son dakika: Rusya'dan Türk domatesi için flaş açıklama

Tkaçev, “Sanıyorum Türk tarafıma şu seçenekleri sunacağız: Onlardan sezonlar arasında domates alabiliriz. Söz gelimi, Rusya’daki hava şartları nedeniyle (yerli) sebze üreticilerinin pazara ürün gönderemediği kış ve erken bahar dönemlerinde (Türkiye’den domates alabiliriz)” ifadelerini kullandı. Tkaçev şöyle devam etti: “Türk partnerlerimize küçük miktarlarda yapacakları ihracatla Rus pazarına dönmeleri imkanını verebiliriz diye düşünüyorum.” 14 Eylül'de iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki zirvede konu ele alınacak. Tkaçev'in sözlerini Sputnik son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde normalleşmesine karşın, Moskova'nın uçak düşürme krizinin ardından Rus üreticiye verdiği taahhütler nedeniyle Türk tarım ürünlerine yönelik kısıtlamaların bir kısmı sürdürülmüştü.

Özellikle domates konusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerde de gündeme geliyordu.

Rusya’nın Türk domatesine uyguladığı yasak 24 Kasım 2015 tarihinde patlak veren Rus jeti kriziyle tırmanmıştı.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren tüm Türk tarım ürünlerine yasak konmuştu.

10 Ağustos 2016’da Erdoğan-Putin arasındaki St. Petersburg zirvesinde normalleşme süreci başlatılarak geçtiğimiz 3 Haziran’da liderler arasında gerçekleşen Soçi zirvesinde domates hariç tarım ürünlerine tüm yasaklar kaldırılmıştı.

Rusya Tarım Bakanı ve aynı zamanda Rusya’nın güneyinde kurduğu tarım aile şirketiyle tanınan Tkaçev, ay başında yaptığı açıklamada Türk domatesine yasağı kaldırmayacaklarını söylemişti.

Tkaçev, “Bizim yerli domates üreticisi iç piyasanın yüzde 90 bölümünü kontrol etmesi için daha en azından 3-5 yıl geçmesi lazım” demişti.