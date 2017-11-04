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Son dakika... Rusya'dan Türk Akımı açıklaması

Hürriyet Haber
04.11.2017 - 12:58 | Son Güncelleme:

Rus gaz devi Gazprom’un Türk Akımı projesinin iki boru hattının Rusya’daki denizden geçen kısmının inşasını tamamlayıp, projenin Türkiye’de bulunan özel ekonomik bölgedeki boru hatlarından birinin inşasına başladığı belirtildi.

Gazprom’un iştiraki South Stream Transport B. V. şirketinden yapılan açıklamada “4 Kasım’da Türk Akımı boru hattının Türkiye’deki özel ekonomik bölgedeki ilk ayağının inşasına başladı. Dünyanın en büyük boru döşeme ve inşaat aracı olan Pioneering Spirit, bu çerçevede Rusya ve Türkiye bayraklarının yer aldığı boruları denize döşedi” ifadeleri kullanıldı.

Bayraklı boruların bulunduğu bölgenin iki ülke arasındaki sınırı sembolize ettiği belirtilen açıklamada “Sınırın geçişi ile böylece Rusya sularından geçen iki boru hattının döşeme çalışmaları da tamamlanmış oldu” dendi.

Açıklamaya göre, Gazprom, 6 aydan az bir sürede projenin 448 kilometrelik iki boru hattını döşedi. Böylece projenin denizden geçen kısmının neredeyse yüzde 25’lik bir kısmı tamamlanmış oldu.

Planlamaya uygun şekilde devam ettiği belirtilen inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Türk Akımı ile Aralık 2019’dan itibaren gaz sevkiyatının başlaması bekleniyor.

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