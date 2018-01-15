ABD'nin Türkiye sınırındaki hamlesi Rusya ve Suriye'den sert tepki!

Düzenlediği Suriye konulu basın toplantısında son günlerde yaşanan gelişmelere Moskova’nın tepkilerini sıralayan Lavrov, “Amerika’daki eski Obama yönetimiyle şimdiki Trump yönetimi arasında Suriye politikası konusunda köklü farklılık yok. Maalesef yenisi de eskisi gibi Suriye’deki ateşi söndürmek yerine Suriye’deki rejimi devirmek için her yolun mubah olduğu düşüncesiyle hareket ediyor." dedi.

"ABD'NİN HAMLESİ SURİYE'Yİ PARÇALAMA AMACI TAŞIYOR"

Lavrov, "Ayrıca zamanında ABD Dışişleri Bakanları Kerry ve ardından Tillerson gözümün içine bakarak defalarca Suriye’de bulunmalarının amacını DEAŞ ile mücadele için olduğunu söylediler. Günümüzde bize göre DEAŞ yenilgiye uğratıldı. ABD ise bizim bu görüşümüzü paylaşmayarak Suriye’de bulunmaya devam etmesinin çok farklı amacı olduğunu gösteriyor. Suriye toprak bütünlüğünün korunmasını istemedikleri davranışlarından anlaşılıyor. Fırat nehri boyunu, Türkiye ve Irak sınırını kontrol etmek amacıyla kurulan sözüm ona ordu besbelli Suriye’yi parçalama amacı taşıyor. Üstelik bunu hiçbir BMGK kararı olmaksızın başına buyruk yapmak istiyor. Rusya ABD yönetiminden bu vahim konu hakkında bir an önce izahat bekliyor” ifadesini kullandı.

SURİYE'DEN ÇOK SERT TEPKİ: VARLIĞINA SON VERMEYE KARARLIYIZ

Suriye hükümeti ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yeni bir silahlı güç oluşturmasını ülkenin egemenliğine "açıktan bir saldırı" olarak niteledi.

Resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan bir yetkili, "Amerikan yönetiminin yaptığı şey ülkeleri parçalamak ve krize yönelik çözümleri engellemek için bölgedeki yıkıcı politikası bağlamında ortaya çıkıyor" dedi.

Suriye yönetimi "Suriye ordusu, ülkedeki herhangi bir ABD ve onun araçlarının varlığına son vermeye kararlıdır" ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE’DEN BİR AN ÖNCE İDLİB’DE KONTROLÜ SAĞLAMASINI BEKLİYORUZ

Geçtiğimiz günlerde İdlib etrafında yaşanan gerilim hakkında da görüşlerini aynı basın toplantısında dile getiren Lavrov, “Türk meslektaşlarımıza güvenerekten İdlib güvenlikli bölgede kararlaştırılan kontrol noktalarını bir an önce oluşturmalarını bekliyoruz. Astana mutabakatına göre İdlib güvenlikli bölgesinde 20 kontrol noktası kurulacaktı. Bu görevi de Türkiye üstlendi. Ancak şu ana kadar sadece 3 kontrol noktası oluşturuldu. Türkiye ile görüşmelerimizde geride kalan 17 nokta için çalışmaların hızlandırılacağı sözü aldık. Beklentimiz tüm 20 kontrol noktasının bir an önce nihai şeklini almasıdır” şeklinde konuştu.



AFRİN’DE ÇATIŞMALAR DURMALI

Lavrov, açıklamalarında Türkiye açısından hayati önem taşıyan Afrin’&deki durum hakkında da kısa açıklama yaparak, “Bizim görüşümüz Afrin’deki çatışmaların bir an sona ermesidir. Son günlerde Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye’ye barışı getirmek için yürüttükleri çabaları baltalamak için bir dizi provokasyonlar yapılıyor. Ama bölgede barışın üç garantörü ülke Soçi Kongresi dahil barış için ortaklaşa çalışmaya devam edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.



ABD’NİN SURİYE ADIMINA RUSYA PARLAMENTOSUNDAN TEPKİ

Lavrov yanı sıra ABD’nin Suriye’de attığı “Güvenlik Ordusu” kararına Rusya parlamentosunda da tepki açıklamaları geldi. Senatör Aleksey Puşkov “ABD, Suriye parçalamak istediği için ordu kuruyor” açıklamasını yaptı. Güvenlik Komitesi yöneticisi Frants Kilntseviç ise “Washington Suriye’de Rusya’ya karşı müttefik arıyorlar. ABD, Suriye'de kalmanın alt yapısını oluşturmaya çalışıyor” tepkisini verdi. Konstantin Kasaçov ise “ABD aldığı ordu kararıyla uluslararası hukuk ve BM tüzüğünün kaba bir şekilde ihlal etmektedir. Egemen ülkeye yönelik saldırı sayılır” dedi.

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