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    Rusya'dan önemli Suriye açıklaması

    AA
    22.01.2018 - 21:04 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’yle Cenevre görüşmelerinin işleyişinin destekleneceğini belirterek, "Türk ve İranlı meslektaşlarımızla, tüm bölgesel ve uluslararası oyuncuları kongrede yer almaya davet ettik" dedi.

    Lavrov, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği toplantının ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin temel amacının, Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Cenevre sürecinin daha etkin bir hale getirilmesi olduğuna işaret eden Lavrov, "Böylelikle, bütün Suriyelilerin arasındaki diyalog, herkesin beklediği sonuçları getirebilecek." diye konuştu.

    Soçi’de, Suriye toplumunun hem hükümet hem de muhalefet temsilcilerinin bir çatı altında toplamaya çalışacaklarını anlatan Lavrov, "Türk ve İranlı meslektaşlarımızla, tüm bölgesel ve uluslararası oyuncuları kongrede yer almaya davet ettik." dedi.

    GÖRÜŞ BİRLİĞİ

    Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, önceki gün yaptığı açıklamada Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılacak ülkelerin listesi konusunda görüş birliğine vardığını duyurmuştu.

    Suriye’deki ateşkesin garantör ülkeleri Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin 29-30 Ocak'ta Rusya’nın Soçi şehrinde toplanması için anlaşmıştı. 

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