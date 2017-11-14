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    Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert suçlama...

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 12:52 | Son Güncelleme:

    Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın 'üzerini fiili bir şekilde örttüğünü' iddia etti.

    Reuters haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamayı son dakika olarak duyurdu. 

    Bakanlığı açıklamasında, Rusya'nın daha önce terör örgütü DEAŞ'ın elindeki Elbu Kamal'a yönelik hava saldırılarının ABD tarafından engellenmeye çalışıldığı öne sürüldü. 

    Açıklamada, son gelişmelerin ABD'nin terörizmle savaşmak yerine 'söz konusu ülkenin Orta Doğu'da terörizmle savaşıyormuş' gibi görünmeye çalıştığına işaret ettiği belirtildi. 

    BBC'nin özel araştırması, 250 DEAŞ'lı ile ailelerinin, ABD-İngiltere öncülüğündeki koalisyon ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG öncülüğündeki SDG ortak operasyonuyla Rakka'dan güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ortaya koymuştu. 

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    Etiketler: Son dakika
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