Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Rusya ve Türkiye imzaları attı

    Rusya ve Türkiye imzaları attı

    AA
    07.02.2018 - 21:16 | Son Güncelleme:

    Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) arasında Ka-32 helikopterlerin Türkiye’ye sevkiyatını öngören "uygulama anlaşmasının" imzalandığı bildirildi.

    Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, Rosaviatsiya Başkanı Aleksandr Neradko ve Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel'in, başkent Moskova'da düzenlenen Nais-2018 Fuarı'nda "uygulama anlaşması" imzaladıkları belirtildi. 

    "UYGUN KOŞULLAR..."

    Açıklamada, anlaşmayla, iki ülkenin kurumları tarafından verilen uçuşa elverişlilik belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasının amaçlandığına dikkat çekilerek, böylelikle Rus hava ekipmanlarının Türkiye'ye ihracatı için uygun koşulların oluştuğuna işaret edildi. 

    Açıklamada, uygulama anlaşmasının, ilkbaharda Türkiye'ye Rus yapımı Ka-32 helikopterleri tedarik etme olanağını da beraberinde getirdiğinin altı çizildi. 
    Rus Helikopterleri (Vertolety Rossii) şirketinden daha önce yapılan açıklamada, Türkiye'ye bu yıl Ka-32A11VC tipi 3 adet yangın söndürme helikopterinin sevk edileceği duyurulmuştu. 

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: rusya , türkiye , rosaviatsiya , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri